Celso Portiolli se emociona ao criar vídeo com o pai usando inteligência artificial

Deixou as lágrimas rolarem... Nesta sexta-feira, dia 2, Celso Portiolli compartilhou pelas redes sociais um vídeo de como recriou um abraço com seu pai, que morreu antes do apresentador se tornar famoso.

Nas imagens, o apresentador do SBT chorou ao ver o momento em que a inteligência artificial fez o dois se conectarem.

Neste vídeo, tive a chance de reviver um momento precioso ao lado do meu pai, graças à tecnologia. Ele nos deixou há muitos anos, mas sua presença continua viva em meu coração.

O apresentador do SBT, que vai ganhar uma série documental da nova plataforma de streaming da emissora, aproveitou para deixar uma lição aos seguidores mais jovens.

Que este vídeo sirva como um lembrete para todos nós: valorize sua família, ame seus pais e nunca perca a oportunidade de abraçá-los e dizer eu te amo. A vida é preciosa, e cada momento ao lado de quem amamos é um presente de Deus. Aproveitem enquanto podem, pois um abraço pode ser a maior demonstração de amor que existe.