Simone Biles aparece com colar de GOAT e ganha homenagem de Beyoncé

Ela é de outro planeta! Simone Biles ganhou, na última quinta-feira, dia 1, a sua segunda medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, após a prova do individual geral na ginástica artística.

A atleta apareceu no pódio com um colar de cabra, que pode parecer confuso no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, eles têm o costume de chamar os atletas que são os maiores de todos os tempos em seus esportes de GOAT, ou Greatest Of All Time, que em tradução livre significa melhor de todos os tempos, mas que também é justamente a tradução de cabra. Ela contou em uma entrevista para a BBC, que utilizou o acessório para dar uma provocada em seus haters que não gostam do seu apelido: The GOAT Biles.

- Muitas pessoas adoram, elas sempre me chamam de G.O.A.T, então eu pensei que seria muito especial se eu fizesse uma. E os haters odeiam, então eu amo isso ainda mais e é apenas uma parte especial de mim que tenho aqui, assim como na Vila Olímpica que tenho uma cabra de pelúcia, só para receber um lembrete: Você pode ir lá, você pode fazer isso, você já fez isso antes, então vamos lá, disse Simone.

Além disso, a campeã olímpica recebeu uma homenagem de ninguém mais ninguém menos que Beyoncé. A cantora narrou um vídeo sobre a ginasta e sua trajetória até as Olimpíadas pela NBC.

Ganhar uma homenagem antes de uma prova importante é bom, mas ganhar uma homenagem da Beyoncé? Isso, sim, é inspirador!