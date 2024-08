Fabiana Justus atualiza sobre sua recuperação após nova cirurgia: Com dor no local, mas bem

Na manhã desta sexta-feira, dia 2, Fabiana Justus usou as redes sociais para trazer atualizações sobre sua recuperação após passar por uma cirurgia de retirada de um nódulo benigno na paratireoide. A influenciadora também precisou retirar a glândula em que o nódulo estava e declarou:

Sigo com dor no local da cirurgia, mas bem, graças a Deus.

Ainda no hospital enquanto aguarda receber alta, a empresária disse nos Stories do Instagram que está acompanhando as Olimpíadas de Paris. A previsão é que ela possa ir para casa em breve.

- O bom é que tem bastante entretenimento na TV, estamos assistindo agora o vôlei masculino. Olimpíadas é demais, né, gente? Estamos aqui o tempo todo com a TV ligada assistindo várias coisas. A gente assistiu judô, que a brasileira ganhou, foi para a semifinal. Bastante entretenimento garantido. Mas a gente vai embora hoje, se Deus quiser. Estou só esperando os médicos virem para dar alta logo mais e aí vou para casa.

Em seguida, explicou que a dor que está sentindo no local em que o procedimento realizado é normal, mas ficou surpresa com a intensidade.

- Essa dor que estou sentindo é normal. O médico falou que a glândula que tirei da paratireoide junto com o nódulo estava bem para trás, então acho que ele deve ter mexido bastante e ficou bem dolorido, mais do que eu esperava. Mas faz parte e eu estou disposta, apesar dessa cara e dessas olheiras.

Fabiana também contou que tinha a opção de se internar um dia antes da cirurgia, mas preferiu acordar de madrugada para evitar internações sem necessidade.

- Os médicos tinham me perguntado se eu queria internar um dia antes, porque a cirurgia seria muito cedo. Eu falei que não, que não queria internar sem necessidade. Eu quis acordar 4h da manhã e vir para fazer a cirurgia do que dormir aqui sem necessidade, ainda mais depois de tanta internação longa. Mínimo de internações possíveis, por favor. Amém.

Na noite da última quinta-feira, dia 1º, a famosa conversou com os seguidores após passar pelo procedimento. Ela assegurou que estava bem e disse ter ficado feliz que conseguiu ver Rebeca Andrade competir na ginástica artística.

- Meu pai e minha mãe acabaram de sair, Bruno vai ficar aqui comigo. A gente está aqui no hospital, se Deus quiser fica até amanhã só e já vou para casa. Uma internação rápida. Estou muito feliz de conseguir ver as meninas da ginástica artística nas Olimpíadas, porque eu queria muito, é o que mais gosto de ver. A Rebeca deu um show, foi demais. Espero que vocês estejam bem por aí. Eu, podem ficar despreocupados, estou ótima por aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo.