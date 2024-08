Mãe de Gabriel Medina diz estar preocupada com os juízes das Olimpíadas de Paris

Simone Medina, mãe do grande Gabriel Medina, falou sobre a preocupação com a avaliação de seu filho nas competições de surfe nas Olimpíadas de Paris. Como você já viu aqui, um dos juízes que avaliou o brasileiro, Ben Lowe, foi afastado após posar para uma foto com o rival dele.

Em entrevista ao Beach Show Surf, Simone falou sobre esse acontecimento.

- Eu fico um pouco preocupada, porque o surfe é subjetivo. São seis pessoas com características e pensamentos diferentes. Mas eu creio que... Eu sou uma mulher temente a Deus. Estou nessa fé. Tenho orado muito. E vou continuar orando. É uma mistura de sentimentos, é fogo, começou a mãe do atleta.

E continua:

- Eu fico bem apreensiva, claro. A gente depende do mar, tem uma série de coisas que me preocupam, mas tenho orado bastante. Tudo que tiver que acontecer na vida do Gabriel, Deus estará no controle.

Vale lembrar que Medina irá disputar a semifinal contra o australiano Jack Robinson neste sábado, dia 3.

Será que vem medalha por aí?