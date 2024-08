É medalha de ouro para o Brasil! Beatriz Souza conquista vitória histórica no judô

Beatriz Souza foi com tudo para a final do judô na categoria mais 78 quilos nesta sexta-feira, dia 2. A brasileira disputou o ouro contra a israelense Raz Hershko, mas não deixou nem a concorrente sonhar e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris.

Antes disso, a atleta derrotou a sul-coreana, Hayun Kim, nas quartas de final e a francesa, Romane Dicko, na semifinal, para chegar a tão esperada final olímpica.

Não é para qualquer um, né? Parabéns, Bia!