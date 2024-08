I R F M Um grito de socorro. São 96 anos, gente! Quantos ali trabalharam. Acorda, São Caetano.

Everton Calício, da IRFM Memória e Preservação, é hoje o pesquisador que mais conhece a história do complexo fabril Matarazzo. Vigilante, ele mostra que a aniversariante São Caetano dá as costas a esta história.

Patrimônio em perigo

Texto: Evertom Calicio

São Caetano celebra mais um ano, oficial, de vida. E da sua história faz parte uma empresa que mudou definitivamente a trajetória desta cidade: a Matarazzo.

O início das operações da Matarazzo, em São Caetano, data de 1912. A desativação da última fábrica local, a Matflex, ocorreu em 2008. Contas feitas, o sobrenome Matarazzo esteve com operações fabris na cidade durante 96 anos. Pena que São Caetano, pela sua administração, não perceba o peso que a IRFM tem na história municipal.

Dar o nome de “Parque Província de Treviso” ao parque municipal construído em antiga área das IRFM é no mínimo um escárnio e um desconhecimento da história.

Enquanto isso, a chaminé, que deveria ser tombada pelo patrimônio histórico, pouco a pouco vai perdendo seus tijolos e desmoronando. Será que ela vai "tombar"?

Ainda há tempo para resgatar esse patrimônio tão importante em tempos de desindustrialização. É obrigação da atual geração deixar um pouco desta história para os que vierem depois de nós.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Everson Calício/IRFM Memória e Preservação

AGONIZANTE. Ao lado da Matriz Velha, os últimos vestígios da Matarazzo no bairro Fundação. Paredes que têm história. Chaminé que deveria ser preservada. Azulejos com a marca que parecia eterna. Everson Calício focaliza um sítio histórico que grita por socorro. Quem te ouve, jornalista?

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 5 de agosto de 1994 – Edição 8771

MANCHETE – Fórum pela Cidadania do Grande ABC discute segurança com candidatos.

Primeiro debate, na Fundação Santo André, reuniu cinco postulantes à Alesp e atraiu 250 pessoas.

GRANDE ABC – Governador Luiz Antonio Fleury Filho inaugurava a Estação de Tratamento de Esgoto na Vila Zampol, em Ribeirão Pires.

Inaugurava, também, três escolas, nos Jardins Luso e Santiago, em Ribeirão Pires, e no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo.

FUTEBOL – Neto se apresentava ao São Paulo, Branco (campeão mundial) ao Corinthians.

MEMÓRIA – Um bar na Vila Paulicéia.

EM 5 DE AGOSTO DE...

1909 - Nascia, na Lituânia, Kazys Palivanas, o sr. Casemiro, pioneiro do Recreio da Borda do Campo, em Santo André.

Dr. José Luiz Flaquer, de São Bernardo, era indicado delegado do Partido Republicano.

1959 - Alunos da Escola Industrial Júlio de Mesquita, de Santo André, deflagravam greve por causa das más condições do edifício, falta de material para as aulas práticas, desinteresse das autoridades para resolver os problemas.

A atual ETEC Júlio de Mesquita, já ocupando as atuais instalações, tinha 650 estudantes matriculados.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de João Pessoa, capital da Paraíba, cuja padroeira é Nossa Senhora das Neves. Também é feriado no Estado da Paraíba.

Aniversariam: Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul), Cerejeiras e Rolim de Moura (Rondônia), Lucas do Rio Verde (Mato Grosso) e Rio Verde (Goiás).

HOJE

Dia Nacional da Saúde. Marca o nascimento do médico e cientista Oswaldo Cruz, em 1872, hoje nome de rua e bairro em São Caetano.

Dia da Vigilância Sanitária.

Nossa Senhora das Neves

5 de agosto

Desde 1586, todos os anos, é realizada a Festa das Neves, comemoração em homenagem à padroeira da Paraíba, Nossa Senhora das Neves. Durante esse período, as festividades também marcam a data de fundação do Estado, comemorada em 5 de agosto.

Fonte e ilustração: Jornal da Paraíba; foto: reprodução/TV Cabo Branco