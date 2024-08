Obituário - 4 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Anna Príncipe Tomiatto, 95. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo. Dia 30, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Lauro Corbalan, 91. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Cruz, 86. Natural de Itatinga (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquina Dias, 84. Natural de Rio Pardo de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laudelino Garcia da Silva, 74. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Roberto Santos, 73. Natural de Taubaté (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Gilmar Elinário da Silva, 40. Natural de Mauá. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Autônomo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elizangela Perrelli da Silva, 42. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Agente de saúde. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Francisco da Silva, 35. Natural de Cândido de Abreu (Paraná). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Ajudante. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Anette Teixeira Baptista, 87. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no Centro de São Francisco de Goiás (GO). Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Iniceias da Conceição Lemos, 87. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nelson de Moraes, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cachoeirinha, em Pinhalzinho (SP). Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Lazara Francisca da Silva, 96. Natural de Campo Belo (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Pedro Jeremias Paes, 76. Natural de Saboeiro (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Margarida Maria da Silva, 63. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Lourenço, 55. Natural de São Paulo, Capital, Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Anderson Ferreira Maldonado, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Jorge José da Silva, 59. Natural de Iretama (Paraná). Residia no Parque Represa, em Santo André. Comerciante. Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Durvalina Joaquina de Jesus, 78. Natural de Várzea Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.