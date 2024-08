Prata na ginástica de trampolim é a 1ª medalha dos atletas neutros em Paris

Viyaleta Bardzilouskaya, de Belarus, conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha de um atleta neutro na Olimpíada de Paris, ao terminar com a prata na prova feminina da ginástica de trampolim. Bardzilouskaya fechou com 56,060 pontos, atrás da britânica Bryony Page, que fez 56,480. Sophiane Methot, do Canadá, ganhou o bronze com 55,650.

Bardzilouskaya foi a primeira das oito ginastas a se apresentar na final e estava com o ouro até a segunda e última apresentação de Bryony que foi a penúltima a competir.

Além da ginasta vice-campeã, há outros 16 atletas de Belarus que competem como neutros nos Jogos de Paris. Rússia e Belarus estão proibidas de participar dos esportes coletivos na Olimpíada francesa por causa da guerra na Ucrânia.

Atletas de esportes individuais com passaportes russos ou de Belarus foram autorizados a competir como neutros se conseguissem se classificar e fossem aprovados para entrar nos Jogos.

Bardzilouskaya, de 19 anos, não competiu internacionalmente durante dois anos, devido às sanções da Federação Internacional de Ginástica depois do início da guerra com a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Ela foi liberada neste ano para competir em eventos da Copa do Mundo na esperança de obter pontos suficientes para se classificar para os Jogos se foi aprovada como membro da equipe dos atletas neutros em junho.