Silvio Santos segue internado e estado de saúde seria preocupante

Na tarde da última quinta-feira, dia 1º, Silvio Santos precisou ser internado mais uma vez no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Apesar de a esposa do apresentador, Íris Abravanel, e a filha número três do Dono do Baú, Daniela Beyruti, afirmarem que ele está bem e se recuperando, a internação foi necessária para que ele realizasse novos exames, de acordo com informações da assessoria de imprensa do SBT.

Na manhã desta sexta-feira, dia 2, no entanto, o jornal Extra traz novos detalhes sobre o estado de saúde de Silvio, que está com 93 anos de idade. Segundo o veículo, ele segue internado e estaria enfrentando novos problemas de saúde, após se recuperar da H1N1, preocupando os médicos.

O novo problema de saúde ainda não foi revelado e, procurada, a assessoria de imprensa do SBT diz:

Ele [Silvio Santos] está bem, voltou para fazer exames de imagem, pois fazem o raio-x em casa. Já o de imagem tem que ser realizado no hospital.

Já a assessoria do hospital diz que todas as informações sobre o quadro de Silvio serão reveladas apenas pela assessoria da emissora.

Lembrando que há cerca de duas semanas, Silvio Santos foi internado para tratar sintomas de H1N1. Inicialmente, o SBT negou a informação da internação, mas um dia depois informou que de fato ele precisou ir para o hospital, tendo alta no dia 20 de julho.