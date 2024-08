Prefeita apoia diretor da cerimônia de abertura: ?Paris sempre ficará do lado de artistas?

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, publicou um pronunciamento em apoio a Thomas Jolly, diretor artístico da cena da cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024 atribuída a um deboche de A Última Ceia, de Leonardo Da Vinci. O artista já havia negado que havia referência à imagem sacra.

"Em nome da cidade de Paris e no meu próprio, gostaria de estender meu inabalável apoio a Thomas Jolly quanto às ameaças e assédios que ele vem sendo vítima nos últimos dias, o que o obrigou a prestar queixa", diz o começo do pronunciamento.

A cena foi protagonizada pela DJ Barbara Butch, que também ingressou com ações contra internautas que praticaram ataques virtuais contra ela. Butch é um ícone da causa LGBT+ na França e tocou seu set, durante o segmento da abertura em que modelos, dançarinos e drag queens desfilaram na Ponte Debilly.

O começo da apresentação mostrava Butch centralizada em uma mesa, com artistas posicionados em ambos os lados dela. A imagem foi associada ao quadro de Da Vinci. Segundo Jolly, porém, a inspiração vem de imagens de deuses do Olimpo. Há, inclusive, uma menção direta a Dionísio, deus grego do vinho, das festas, da alegria, do teatro.

"Durante a cerimônia de abertura, Thomas Jolly elevou os nossos valores. Paris tem orgulho e está honrada em contar com seu talento para celebrar nossa cidade e contar ao mundo sobre como somos", diz o texto de Anne Hidalgo. "Ontem, hoje e sempre, Paris sempre estará ao lado dos artistas, da criação e da liberdade."