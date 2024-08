Sistema Anchieta-Imigrantes registra lentidão sentido São Paulo

Motoristas enfretam lentidão pelo alto fluxo de veículos nas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) na manhã desta sexta-feira (02). De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelas pistas, há pontos de lentidão em ambas as vias no sentido São Paulo.





Na Rodovia Anchieta, o tráfego é lento do km 13 ao km 10, além de um novo trecho congestionado entre o km 20 e o km 17. Já na Rodovia dos Imigrantes, a lentidão é registrada do km 16 ao km 14 e do km 54 ao km 49.