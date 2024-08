Lula vai a Fortaleza sancionar lei, assinar MP sobre Mover e anunciar expansão do Pé-de-Meia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja a Fortaleza, no Ceará, nesta sexta-feira, 2, para sancionar um projeto de lei, uma medida provisória sobre o Mover, programa do governo com incentivos para a indústria automobilística, e anunciar uma expansão do programa Pé-de-Meia, que oferece bolsas a estudantes de baixa renda do Ensino Médio.

De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, a medida provisória sobre o Mover alterará um trecho da lei sobre empresas que importam peças.

As informações estão na agenda oficial do presidente da República.

Leia a lista de compromissos a seguir:

8h - partida de Brasília para Fortaleza;

10h20 - chegada a Fortaleza;

11h - cerimônia de sanção do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e do projeto de lei que institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, além da medida provisória sobre o programa Mover, no Porto de Pecém, em Caucaia (CE);

15h - cerimônia de anúncio da expansão do programa Pé-de-Meia, no Centro de Eventos do Ceará., em Fortaleza.

Lula deve dormir em Fortaleza. No sábado, 3, o presidente é aguardado na convenção em que o PT oficializará Evandro Leitão como candidato a prefeito da capital cearense.

A cidade é uma das prioridades de Lula nas eleições municipais.