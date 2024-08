Valdileia Martins iguala recorde brasileio e avança à final do salto em altura, mas se lesiona

Valdileia Martins igualou nesta sexta-feira o recorde brasileiro do salto em altura, avançou à final da prova da Olimpíada de Paris-2024, mas deixou o campo amparada após sentir o pé esquerdo em sua última tentativa nas eliminatórias.

A brasileira de 34 anos precisa se recuperar até domingo, às 14h55 (de Brasília), para disputar a final. Ela saltou 1,92m e terminou na 11ª posição entre as 30 concorrentes. As 12 melhores avançaram para a disputa de medalhas.

Valdileia igualou o resultado de Orlane dos Santos, que em 1989 em Bogotá também conseguiu 1,92m. Nesta sexta, em Paris, a brasileira iniciou a competição no 1,83m, marca superada na primeira tentativa. Valdileia precisou de duas chances para passar por 1,88m e 1,92.

A lesão veio na segunda tentativa do 1,95m. Após derrubar o sarrafo, ela ficou deitada no colchão com dores e tirou a sapatilha esquerda. Depois, sentou na beira do equipamento e saiu, pulando no pé direito, amparada por um membro da organização com um colete vermelho no qual estava escrito "medical".

Valdileia não voltou para uma terceira e última tentativa, mas o recorde brasileiro foi o suficiente para se classificar para sua final olímpica.