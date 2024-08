Bolsas da Europa operam em baixa, com onda de mau humor global iniciada em NY

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/08/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, ampliando perdas de ontem, em meio a uma onda de mau humor global deflagrada por dados econômicos fracos dos EUA e balanços decepcionantes de big techs americanas, em especial da fabricante de semicondutores Intel.

Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,69% a 503,19 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia amargava um tombo de 4,16%, à medida que a Intel desabava mais de 20% no pré-mercado de Nova York, após decepcionar com balanço divulgado no fim da tarde de ontem.

Ontem, as bolsas de Nova York terminaram os pregões com quedas de 1,2% a 2,3%, após uma sequência de dados fracos dos EUA gerar temores de recessão na maior economia do mundo. Além disso, após o encerramento dos negócios em Wall Street, tanto a Intel quanto a Amazon decepcionaram com seus últimos resultados trimestrais.

As preocupações com os EUA derrubaram os mercados acionários da Ásia hoje e pesam também nos negócios da Europa, ainda que em menor grau. Os índices futuros de Nova York, por sua vez, sugerem que Wall Street poderá sofrerá mais uma forte rodada de perdas nesta sexta.

Nas próximas horas, o foco dos investidores na Europa e em outras partes do mundo vai se voltar para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que tem forte influência na trajetória dos juros básicos americanos.

Às 7h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,58%, a de Paris recuava 0,93% e a de Frankfurt cedia 1,49%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,69%, 0,91% e 0,32%, respectivamente.

