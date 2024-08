Câmaras retomam sessões e ritmo de trabalho deve diminuir com eleições

As atividades legislativas foram retomadas nesta semana. Nesta quinta-feira (1º), as Câmaras de Ribeirão Pires e Diadema realizaram as primeiras sessões ordinárias após o recesso de julho. Demais cidades do Grande ABC reiniciam os trabalhos na próxima semana. No entanto, o ritmo deve ser impactado nos últimos meses do ano por conta das eleições. Quase todos os detentores de mandato buscarão a reeleição ou candidatura majoritária, e uma ou outra exceção não entrará na disputa.

Pautas-bombas, por exemplo, devem ficar fora da ordem do dia – exceto, por enquanto, em São Bernardo, que tem um pedido de impeachment do prefeito Orlando Morando (PSDB) em análise técnica e jurídica na Casa. A revisão do Plano Diretor, ainda não enviada pelo Executivo ao Legislativo, também deve entrar na pauta. “Ritmo (será) normal. Vamos dividir muito bem as coisas e tocar a Câmara da mesma forma que já estávamos tocando”, afirmou o presidente da Câmara são-bernardense, Danilo Lima (Podemos). As atividades em plenário serão retomadas na quarta-feira de manhã.

Em São Caetano, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) deve chegar até o final deste mês para apreciação dos vereadores. “A peça tem prazo para ser encaminhada à Câmara até 31 de agosto. Após a realização dos trâmites internos, incluindo a audiência pública e a análise pelas comissões, o projeto será submetido à votação em plenário”, destacou a assessoria da Casa, sem indicar uma data.

O Legislativo são-caetanense, presidido por Pio Mielo (PSD), garante por meio de nota que “a presidência tem se comprometido a manter o foco nas atividades, garantindo que o processo eleitoral não interfira no andamento dos trabalhos”. As sessões ocorrem às 16h das terças-feiras.

Em Ribeirão Pires, os trabalhos em plenário foram retomados nesta quinta. O presidente Paulo César Ferreira (PL) destacou que “os vereadores seguem alinhados e focados em, mesmo durante o ano eleitoral, manter os trabalhos legislativos dentro da normalidade”.

A Câmara de Diadema, presidida por Orlando Vitoriano (PT), retomou as sessões nesta quinta. Para manter a isonomia será fundamental “a observância da Lei Eleitoral, e caso ocorram excessos em discursos ou ações de parlamentares, eventuais advertências poderão ser aplicadas”, traz nota.

Em Mauá, a retomada dos trabalhos em plenário ocorre na terça-feira. “Será um clima tranquilo”, garantiu o presidente Júnior Getúlio (PT).

Também na próxima terça-feira, a Câmara de Santo André – que tem à frente Carlos Ferreira (MDB) – retoma as sessões e na quinta-feira será a vez de Rio Grande da Serra, presidida por Claudinho Monteiro (Agir). Ambos não se manifestaram.