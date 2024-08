Guto visa diminuir dependência financeira do Estado e da União

O prefeito Guto Volpi (PL) atua para reduzir a dependência financeira de Ribeirão Pires. Hoje, o município precisa do auxílio do Estado e da União para promover investimentos. A ideia do liberal, que vai disputar a reeleição em outubro, e elevar o Orçamento da cidade dos R$ 528,9 milhões estimados para 2024 para R$ 1 bilhão daqui a quatro ou cinco anos, atingindo autonomia econômica.

“Tenho meta muito ambiciosa. Se o cenário Brasil se mantiver do jeitinho que está hoje, assim como o nosso crescimento, acho que Ribeirão passa a ter, perto de 2028, 2029, próximo de R$ 1 bilhão em Orçamento. Isso vai dar, pela primeira vez na história da cidade, autonomia de investimento pelo próprio tesouro”, declarou Guto em entrevista exclusiva ao Diário.

Segundo o prefeito, além de “diminuir um pouco” a dependência do Estado e da União, a ampliação da receita vai ajudar a cidade a “começar a respirar um pouquinho mais”. “Esses caminhos a gente já está traçando, já está trabalhando. Acho que esse é o grande marco para a cidade de Ribeirão Pires: se aproximar do primeiro bilhão (de reais) de orçamento”, disse Guto.

O chefe do Executivo negou que a ampliação da previsão orçamentária será feita via aumento de tributos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano. “Nossa planta genérica está atualizada. Só aplicamos os reajustes inflacionários”, garantiu o prefeito.

Guto assegurou que o incremento nas receitas virá por meio da atração de viajantes e da oferta de empreendimentos residenciais. Ribeirão Pires tem histórico de festas tradicionais na área da gastronomia, como o 15º Festival do Chocolate, que começa nesta sexta-feira (2), no Complexo Ayrton Senna, e vai até o dia 18.

Além dos festivais, o governo ribeirão-pirense planeja descentralizar as atividades com potencial de atrair excursionistas para as regiões periféricas da cidade. “Nossa ideia é transformar cada bairro numa unidade turística”, detalhou Guto Volpi.

Outro segmento que deve impulsionar as receitas municipais é o de imóveis novos. “O otimismo do mercado imobiliário para investimentos na área de apartamentos em Ribeirão tem crescido muito”, disse o liberal. “Nos últimos dois prédios lançados, em 48 horas todas as unidades estavam vendidas”, ilustrou.

Seiscentos apartamentos estão sendo construídos no município e a Prefeitura recebeu mais pedidos de licença de empreendimentos. “Ribeirão tem espaço para isso e a verticalização da cidade está acontecendo agora”, revelou Guto, que assegurou que o município tem estrutura para receber mais habitantes – hoje, são 125 mil moradores.

Para sustentar o que disse, Guto citou a iminente inauguração do Hospital Municipal Santa Luzia, localizado no bairro de mesmo nome, marcada para meados do mês que vem. A conclusão do empreendimento, cuja construção foi iniciada em 2008 e retomada em 2021, após oito anos de paralisação das obras, é tratada como marco da gestão liberal.

“A inauguração do hospital será um momento muito importante para a cidade. Uma obra que foi idealizada em 2008 e tem histórico de abandono muito grande. Recuperamos nesta gestão e entregamos agora em setembro”, prometeu Guto, lembrando que o projeto foi iniciado pelo pai, o então prefeito Clóvis Volpi.

O projeto do Hospital Santa Luzia prevê 98 leitos, sendo 60 de clínica médica, 18 de maternidade, dez de berçário e dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O equipamento contará ainda centro cirúrgico e obstétrico, atendimento ginecológico, área para internação, centro clínico, laboratório de análises clínicas, pediatria e maternidade.

“É uma obra que atende a cidade, claro, mas regionalmente vai fazer uma diferença enorme porque desafoga muito o (Hospital de Clínicas Radamés) Nardini (em Mauá) e atende melhor as nossas divisas com Rio Grande da Serra e Suzano”, finalizou Guto.

FESTA

A oficialização das candidaturas de Guto e dos 87 concorrentes à Câmara da coligação Experiência Para Fazer Ainda Mais atraiu ao Ribeirão Pires Futebol Clube o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e os deputados estaduais Thiago Auricchio e Marcos Damásio, no último domingo. Segundo o prefeito, os partidos da aliança – PL, Republicanos, PRTB, PSD e Podemos – farão de 10 a 11 vereadores na eleição de 6 de outubro.