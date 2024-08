Vereador Rodolfo Donetti busca reforçar segurança andreense no COE

O vereador de Santo André e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública do Grande ABC, Rodolfo Donetti, reuniu-se nesta quinta-feira (1º) com o COE (Comando de Operações Especiais da Polícia Militar) para a entrega de um ofício que solicita a intensificação de patrulhamento em áreas críticas da cidade.

“Enfrentamos problemas com a criminalidade e não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos de ações imediatas para garantir a segurança de nossas famílias. Mesmo diante das leis federais, nossos policiais são verdadeiros heróis, trabalhando para manter a paz e a ordem. Agradeço ao Comando de Operações Especiais por serem grandes parceiros no combate à criminalidade”, destacou pelas redes Donetti, que também é policial há mais de duas décadas.

A ação faz parte de uma série de reuniões e ofícios na agenda do político. Ao que conta, um dos principais aliados tem sido o Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, com a busca por grandes operações dos batalhões de choque para a região.

“Estamos dialogando com a população e as forças de segurança para implementar medidas que realmente façam a diferença”, concluiu.