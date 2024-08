Unicamp muda horário de vestibular por causa de 'eventos climáticos extremos'

Pela primeira vez na história, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizará seu vestibular no período da manhã, e não mais à tarde. A mudança ocorre para evitar o "calor intenso" e as "chuvas fortes e tempestades" do final do ano, segundo a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). A prova terá início às 9 horas e cinco horas de duração.

"A medida foi tomada para evitar tanto o calor intenso do período da tarde, quanto as chuvas fortes e tempestades, comuns na época do ano em que são realizadas as provas do Vestibular Unicamp, mais frequentes durante a tarde", afirmou a Comvest, em comunicado.

Além da mudança de período, outra novidade é a criação da carreira de "treineiros" voltada a estudantes que ainda não concluíram o ensino médio. Até o ano passado, os candidatos desse perfil podiam optar por prestar o vestibular da Unicamp escolhendo qualquer curso disponível. Agora, obrigatoriamente, eles deverão selecionar uma das três opções: Treineiros de Ciências Humanas/Artes; Treineiros de Ciências Exatas/Tecnológicas e Treineiros de Ciências Biológicas/Saúde.

A Comvest também anunciou a aplicação das provas na região Nordeste do País, com a inclusão da cidade do Recife para aplicação do exame, tanto na primeira quanto na segunda fase do vestibular de 2025.

Calendário

As inscrições para o vestibular da Unicamp poderão ser feitas até o dia 30 de agosto. A taxa de inscrição será de R$ 210 e poderá ser paga até dia 10 de setembro.

A primeira fase será realizada no dia 20 de outubro de 2024, e a segunda fase acontecerá nos dias 1.º e 2 de dezembro de 2024.

A divulgação dos aprovados em primeira chamada será em 24 de janeiro de 2025.

Vagas

O vestibular da Unicamp oferece 2.537 vagas, distribuídas em 69 opções de cursos. É possível fazer até duas opções de cursos, desde que da mesma área.

Vagas específicas

Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (com envio de vídeos pela internet, entre os dias 20 e 30 de setembro).

Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), elas ocorrerão em dezembro, entre os dias 11 e 13 de dezembro.

Cidades

A primeira fase será aplicada em 31 cidades do Estado de São Paulo:

Americana

Araçatuba

Barueri

Bauru

Botucatu

Bragança Paulista

Campinas

Franca

Guarulhos

Indaiatuba

Jundiaí

Limeira

Lorena

Marília

Mogi das Cruzes

Mogi Guaçu

Osasco

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Carlos

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

Sorocaba

Sumaré

Valinhos.

Fora do Estado de São Paulo, recebem as provas do vestibular da Unicamp outras seis capitais:

Belo Horizonte

Brasília

Curitiba

Fortaleza

Recife

Salvador