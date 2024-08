Nadador irlandês que quebrou recorde olímpico foi figurante em Game of Thrones

O clima das Olimpíadas é bom demais! Os Jogos Olímpicos de Paris estão acontecendo desde o dia 24 de julho, e diversos momentos inusitados viralizaram nas redes sociais desde então. O nadador que quebrou o recorde olímpico nos 800 metros e conquistou a medalha de ouro já foi figurante em Game of Thrones.

Daniel Wiffen fez história ao se tornar o primeiro irlandês ao subir no lugar mais alto do pódio da natação masculina nas Olimpíadas. Nascido em 2001, ele foi figurante na série de sucesso da HBO ao lado do irmão gêmeo, Nathan. A plataforma de streaming fez questão de usar as redes sociais para relembrar a presença do atleta no episódio As Chuvas de Castamere, capítulo marcado pelo Casamento Vermelho que foi exibido em 2013 e gravado em 2011.

No Twitter, o perfil exibiu uma imagem dos irmãos em cena e escreveu:

O norte se lembra. Antes de ganhar o ouro na noite passada, o nadador irlandês Daniel Wiffen estrelou o lendário episódio do Casamento Vermelho de Game of Thrones. Você pode encontrá-lo?

A irmã do nadador, Elizabeth, também fez uma participação. Ela interpretou Neyela Frey, uma das filhas de Walder Frey.