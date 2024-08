Filippi mira os evangélicos e coloca pastor em chapa

De olho no público evangélico, José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema e pré-candidato à reeleição, anunciou como companheiro de chapa e postulante a vice o pastor Rubens Cavalcanti (PV). A estratégia adotada pelo mandatário diademense é fazer frente ao principal oponente eleitoral, o engenheiro e cristão Taka Yamauchi (MDB), que anunciou, ontem à tarde, também como vice, a conselheira tutelar Andreia Fontes, mulher ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus.

A decisão, inclusive, foi tomada às pressas, logo após o adversário político emedebista anunciar a parceira de chapa. A indicação, segundo a coordenação política de Filippi, foi aprovada por maioria absoluta dos votos da executiva municipal do PT em uma reunião realizada na tarde de ontem e anunciada à noite.

Cavalcanti, 38 anos, é servidor público da Prefeitura de Diadema e filho do ex-vereador Pastor José Rodrigues.

O Partido Verde integra a federação com PT e PCdoB.

No encontro, Filippi destacou a importância da participação da comunidade evangélica no projeto. “As igrejas evangélicas têm papel fundamental na nossa sociedade, de dar guarida e segurança, na fé, aos mais pobres e vulneráveis.”

O ato político, na região central, contou com a participação do deputado estadual Oseias de Madureira (PSD) e de lideranças evangélicas.

O pré-candidato a vice lembrou, em seu discurso, que o propagandeado Quarteirão da Educação, com obras atrasadas – a unidade deveria ter sido entregue em fevereiro –, deve mesmo ficar para o ano que vem, como já adiantado pelo Diário. “Temos de seguir o caminho de Deus e também da boa administração. Temos o Novo Hospital para inaugurar, o CEU (Centro Educacional Integrado) do Promissão, tirar do papel o CEU do Jardim Inamar, implementar as duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)”, discursou Cavalcanti.