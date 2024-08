A força evangélica

A definição das chapas majoritárias que, em outubro, vão disputar as prefeituras do Grande ABC, processo que se acentuou nos últimos dias, conforme se aproxima a data-limite para a realização das convenções, dia 5 de agosto, revelou curioso fenômeno no Grande ABC, qual seja, a crescente presença de candidatos a vice-prefeito do segmento evangélico. A estratégia de incluir líderes religiosos tem se mostrado cada vez mais comum, evidenciando uma tentativa clara de angariar votos entre os eleitores dessa comunidade. Estas manifestações, no entanto, levantam importantes questões sobre a utilização da fé como instrumento político e os desafios que isso impõe a um estado laico.

Inspirando-se no que é praticado nas nações mais desenvolvidas do planeta, a Constituição da República, promulgada em 1988, garante a separação entre religião e política no Brasil. Apesar disso, a exploração da fé evangélica no campo eleitoral sugere uma crescente influência teísta sobre decisões governamentais. Essa prática não só compromete a integridade do processo democrático, como também coloca em risco a pluralidade de crenças e opiniões que o arcabouço legal busca proteger. Ao priorizar determinados segmentos espirituais, abre-se espaço para a marginalização de outras religiões e até mesmo para o descrédito de candidatos que não se associam a nenhum grupo específico.

É essencial que eleitores e candidatos se lembrem da importância de manter a religião fora das disputas partidárias, respeitando o princípio da laicidade do Estado. A fé é um aspecto profundamente pessoal e deve ser respeitada como tal, sem ser manipulada para obter vantagens eleitorais – algo que, a se observar o que vai nas escrituras sagradas, é condenado pelo próprio Cristo. O verdadeiro desafio está em construir um ambiente onde os políticos sejam escolhidos por suas propostas e capacidade de governar, e não por suas associações religiosas. Somente assim poder-se-á assegurar um sistema democrático justo e inclusivo para todos os cidadãos, independentemente de sua crença.