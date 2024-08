Erica Sena termina em 13º e é a melhor do Brasil na prova feminina da marcha atlética

Depois da histórica medalha de Caio Bonfim, três brasileiras disputaram a prova feminina dos 20km da marcha atlética. Mais experiente marchadora do Brasil em Paris, Erica Sena piorou um pouco seus resultados olímpicos anteriores e terminou na 13ª posição. As estreantes Viviane Lyra e Gabriela de Sousa ficaram no 18º e 36º lugar, respectivamente.

Após a 11ª colocação nos Jogos de Tóquio, em 2021, e do 7º lugar no Rio-2016, Erica Sena completou os 20km em Paris em 1h29min32s, pouco mais de três minutos atrás da australiana Jemina Montag, que conquistou a medalha de bronze. O ouro ficou com a chinesa Jiayu Yang (1h25min54s), e a prata com a espanhola Maria Perez (1h26min19s).

Viviane Lyra, de 31 anos, fez 1h30min31s, e Gabriela de Sousa, de 22, marcou 1h35min50s. O Brasil ainda disputa o revezamento misto da marcha atlética na quarta-feira.

ELIMINAÇÃO NO TIRO ESPORTIVO

Primeira mulher brasileira a se classificar para a Olimpíada em qualquer prova de carabina, Geovana Meyer, de 22 anos, encerrou sua participação em Paris com a 22ª colocação nas eliminatórias da carabina 3 posições 50m nesta quinta-feira, com 581 pontos. Apenas as oito melhores se classificaram para final.

Em sua primeira participação nos Jogos de Paris-2024, Geovana competiu na carabina de ar 10m no domingo e terminou na 38ª colocação nas eliminatórias.