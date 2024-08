Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações financeiras e do setor automotivo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/08/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, pressionadas por ações financeiras e de montadoras, embora o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) tenha preparado o caminho ontem para cortar juros a partir de setembro.

Por volta das 6h46 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,44%, a 515,88 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha queda de 2,56%, enquanto o da indústria automotiva recuava 1,35%.

O mau humor de ações financeiras veio após o balanço trimestral do Société Générale. No horário acima, a ação do banco francês tombava 7,15% em Paris.

Já no setor automotivo, desagradaram os resultados trimestrais da alemã Volkswagen. Em Frankfurt, o papel da também maior montadora da Europa caía 1,45%.

Em Londres, por outro lado, a Shell avançava 1,41%, após a petrolífera britânica divulgar balanço e anunciar uma recompra de ações de US$ 3,5 bilhões. Já em Bruxelas, a AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, subia 0,66%, também na esteira de números trimestrais.

A aversão a risco predomina apesar de o Fed, como é conhecido o banco central dos EUA, ter sinalizado claramente ontem que se prepara para reduzir seus juros básicos em setembro. Na Europa, nesta manhã, o Banco da Inglaterra (BoE) anuncia decisão de juros, mas analistas estão divididos sobre a possibilidade de um corte da taxa britânica.

Nas últimas horas, foram publicados também dados finais dos PMIs industriais europeus referentes a julho. Todos foram revisados para cima, com o da zona do euro indo para 45,8 e o do Reino Unido, para 52,1.

Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,12%, a de Paris recuava 0,94% e a de Frankfurt cedia 0,93%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,40%, 0,88% e 0,28%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires