Com discursos de continuidade, Gilvan é homologado candidato

Diante de um lotado salão social do Primeiro de Maio Futebol Clube, Gilvan Junior (PSDB), ex-secretário de Ações Governamentais de Paulo Serra (PSDB), foi homologado nesta quarta-feira (31) candidato a prefeito de Santo André pela coligação governista Caminho Certo, Futuro Seguro. Formada pela federação Cidadania-PSDB e mais seis partidos (Avante, MDB, Podemos, Solidariedade, PRD e PSD), a frente oficializou também a suplente de vereadora Silvana Medeiros (Avante) como postulante a vice.

Prestigiaram a convenção a deputada estadual e primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania); o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo; o ex-senador José Aníbal, candidato tucano a vice-prefeito da capital na chapa encabeçada por José Luiz Datena (PSDB); o deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato ao Executivo de São Bernardo, além dos presidentes dos diretórios municipais dos partidos coligados. Nos discursos, todos enfatizaram a necessidade de dar prosseguimento ao modelo de gestão adotado por Paulo Serra e a capacidade de Gilvan para continuá-lo.

“Meu professor em gestão pública é simplesmente o melhor prefeito do Brasil”, disse Gilvan, referindo-se aos elevados índices de aprovação popular obtidos por Serra – em recente levantamento Diário/Paraná Pesquisas (registrado no TSE sob código SP-04827-2024), o prefeito teve 78,5% de aprovação. “Não vou decepcionar nenhum de vocês. Pode ter certeza de que a gente vai continuar a transformar a cidade”, prosseguiu o candidato, que passou por vários cargos estratégicos do governo andreense.

O prefeiturável chamou o pai ao palco e lembrou que, em 2015, seu Gilvan precisou passar pelo CHM (Centro Hospitalar Municipal) e permaneceu a noite inteira no complexo sem ser atendido. “Por isso, quando o prefeito me convidou a ser secretário de Saúde, considerei o convite uma missão de vida e assumi um compromisso: que o pai de nenhum andreense tivesse mais de esperar no corredor para ser atendido. Felizmente, a gente reformou o CHM, que está equipado”, afirmou.

“Garanto a vocês que vai dar certo mais uma vez, porque esse modelo de gestão veio para ficar, e as pessoas veem verdade no que a gente diz. Esse cara (Gilvan) está preparado para não deixar Santo André sair do caminho e tem toda minha confiança”, assegurou Serra. “Não podemos correr o risco de voltar para trás.”

Ana Carolina ressaltou que programas como Moeda Verde e Moeda Pet, criados durante o governo Serra, transformaram a vida das pessoas e que, com Gilvan, sua esposa Jéssica e Silvana, terão continuidade. Perillo, por sua vez, elogiou a escolha de Gilvan como postulante a suceder Serra. “Quando fui candidato a governador de Goiás pela primeira vez, em 1988, tinha 35 anos. O Gilvan tem tudo para vencer aos 31. A maioria dos políticos prega renovação, mas não renova nada. Paulo está ajudando a reconstruir o PSDB e inova ao escolher um candidato novo, mas preparado para fazer um grande governo.”