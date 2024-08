Brasileiros do Grande ABC têm dia com altos e baixos em Paris-2024

A quarta-feira (31) do Brasil nas Olimpíada de Paris foi marcado por derrotas em várias modalidades, mas também por uma marca histórica no tênis de mesa. Hugo Calderano, de São Caetano, foi o destaque ao igualar seu próprio recorde no torneio.

Calderano avançou rumo à inédita medalha brasileira na modalidade, vencendo o francês Alexis Lebrun por 4 a 1. Com o resultado, ele chega às quartas de final, igualando o seu recorde e se tornando o brasileiro a chegar mais longe na modalidade em uma edição dos Jogos. Em busca de sua melhor marca, Calderano encara o sul-coreano Woo-jin às 6h desta quinta-feira.

O Grande ABC também teve a estreia de Luiz ‘Bolinha’ Oliveira, no peso pena do boxe. O pugilista não teve sorte ao enfrentar o norte-americano Jahmal Harvey, parando nas oitavas de final. Por outro lado, a baiana Beatriz Ferreira foi vitoriosa contra a holandesa Chelsey Heijnen no peso leve, e avançou às semis, o que já garante, no mínimo. medalha de bronze para o Brasil.

No judô até 90 kg, Rafael Macedo chegou à disputa pelo bronze, mas foi derrotado pelo francês Maxine-Gael Ngayap Hambou em uma decisão polêmica da arbitragem. Gustavo Bala Loka representou o Brasil na final do ciclismo BMX e também chegou perto do pódio. Em um bom desempenho, o atleta garantiu a sexta colocação geral.

A Seleção Brasileira de futebol feminino perdeu por 2 a 0 da Espanha na última rodada da fase de grupos. Mesmo com o revés, a equipe terminou na terceira colocação da Chave C, suficiente para ficar com a vaga nas quartas. No mata-mata, enfrenta a França, no sábado, às 16h. Já no vôlei masculino, o País teve a segunda derrota, por 3 sets a 2 contra a Polônia, e volta à quadra para finalizar a primeira fase amanhã, e pega o Egito (8h).