Alex Manente diz que Morando faz perseguição, como ‘políticos arcaicos’

A três dias da convenção que vai oficializá-lo candidato a prefeito de São Bernardo em outubro, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) subiu o tom contra Orlando Morando (PSDB), atual chefe do Executivo e patrocinador da pré-candidatura da sobrinha Flávia Morando (União Brasil) à sucessão. O parlamentar disse, sem citar nome, que o tucano integra a linhagem de “políticos antigos, arcaicos”.

O pré-candidato criticou Morando por ter retirado a licença da comerciante Pâmela Greicy Trindade, que há 22 anos vendia mandioca no Riacho Grande, depois que ela anunciou apoio à pré-campanha de Alex. “Perseguição na política é coisa do século passado. É coisa de políticos antigos, arcaicos, que utilizam o medo e a pressão psicológica para ter o seu objetivo”, declarou o deputado ao podcast Política em Cena, apresentado nesta quarta-feira à noite nas plataformas digitais do Diário.

Alex classificou o episódio como “triste”. “É lamentável, numa cidade metropolitana como São Bernardo, utilizar métodos do século passado para poder tentar inibir a vontade e a expressão de cada um.” Segundo o deputado, a campanha dele será propositiva. “Será focada nos desafios da cidade. Não vamos ficar criticando nem agredindo”, garantiu.

Segundo Alex, seu plano de governo será apresentado no sábado, durante a convenção. O deputado contou que colheu inúmeras contribuições dos munícipes para formatar o documento. As principais sugestões, de acordo com levantamento prévio, vieram nas áreas da saúde, segurança e desenvolvimento econômico.

“São Bernardo não vai bem na saúde. As reclamações são rotineiras. Temos muita espera para consultas, exames, cirurgias. Temos um profissional da saúde desvalorizado e desmotivado e muitas vezes indo embora. Falta gestão”, avaliou Alex.

A desindustrialização do município, de acordo com o pré-candidato, preocupa os moradores. “São Bernardo, que já foi a capital do trabalho e do emprego, hoje sofre muito”, pontuou, citando a queda no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). “Se não intervirmos agora, São Bernardo terá um problema grave daqui a dez, vinte anos, e pode se tornar uma cidade-dormitório e fantasma, sem serviço, emprego, alternativa e perspectivas para a nossa população”, ilustrou.

Líder na pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-02452/2024 e divulgada nesta quarta pelo Diário, com 28,9% das intenções no cenário mais próximo do real, Alex agradeceu aos eleitores, mas manteve os pés no chão ao comentar o resultado. “Óbvio que nos anima, anima a militância, mas nós não nos preocupamos com a pesquisa porque a verdadeira pesquisa é na eleição.”

VICE

Alex não quis adiantar quem será seu companheiro na chapa majoritária. Quatro sugestões foram feitas por partidos que integram a aliança: Luciana Zanon (Solidariedade), Yuri Bechelli (Progressistas), Luana Eloá (MDB) e Paulo Chuchu (PL). “Todos esses nomes são importantes, cada um tem um valor muito significativo, todos estarão no nosso projeto, mas só pode escolher um vice”, despistou o deputado federal.