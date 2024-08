Teatro Municipal recebe comédia com Marisa Orth

O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, vai receber amanhã e no sábado (3), às 20h, e no domingo (4), às 18h, a peça Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada, protagonizada pelas atrizes Marisa Orth e Tânia Bondenzan e dirigida por Odilon Wagner.

Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos nos sites www.radojka.art.br e www.bilheteriaexpress.com.br.

Escrita pelos uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, a peça trata com bom humor temas importantes como a insegurança laboral no serviço doméstico e a questão da idade no mundo do trabalho como temas principais.

O enredo acompanha duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Tudo funciona muito bem até que, certa manhã, Glória descobre que Radojka faleceu, após um fatídico acidente doméstico.

A comédia é baseada nos planos delirantes que as cuidadoras tramam para não perder o emprego, o que acaba resultando em situações bizarras. O desespero de ficar sem trabalho em uma certa idade, o duplo padrão, a ganância e a impunidade que certas situações dão como desculpa para quebrar nosso sistema de crenças e valores são temas apresentados pela obra.

Esta é a primeira montagem brasileira da peça, que estreou em 2016 em Montevidéu. Desde então, teve montagens bem-sucedidas no Uruguai, Chile, Argentina, Espanha, Colômbia, Peru, México, Costa Rica, República Dominicana, Porto Rico, EUA e Panamá.