Lula após vaias ao governador do MT: 'A gente não enxota um convidado nosso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quebrou o protocolo de uma cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Várzea Grande (MT) para defender o governador, Mauro Mendes (União), de vaias. O discurso de Mendes, na prática introduzido por Lula, está em andamento nesse momento.

"O governador não está aqui porque ele quer, ele está aqui porque ele foi convidado por mim e pelo governo federal", disse Lula antes de Mendes. "O que é desagradável? É que se vocês, que são meus amigos e companheiros não tratam ele bem, quando eu for no ato em que ele me convidar, as pessoas dele também não vão me tratar bem", afirmou o presidente.

"A gente não enxota convidado nosso, por isso vamos ouvir nosso governador, que contribuiu com R$ 11 milhões para a gente fazer nosso conjunto habitacional", declarou Lula. É comum ele defender governadores de outros campos políticos vaiados pela militância petista em seus atos.

A plateia, porém, não aceitou totalmente os pedidos do petista. Houve novas hostilidades. Lula, então, se colocou ao lado do governador em demonstração de apoio.

