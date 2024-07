Conselheira tutelar será candidata a vice de Taka em Diadema

A conselheira tutelar Andreia Fontes (PL), 49 anos, será a postulante a vice na chapa a ser encabeçada pelo candidato oposicionista Taka Yamauchi (MDB) à Prefeitura de Diadema. A escolhida é evangélica e ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus, o que confirma entrevista concedida pelo emedebista ao Diário em meados de junho, quando o prefeiturável revelou que selecionaria no segmento cristão seu companheiro de disputa majoritária.

Com a escolha de Andreia para o posto, Taka pretende atrair o público evangélico, que representou em 2020, segundo estudos do emedebista, em torno de 40% do contingente de ‘não votos’ da cidade, como é chamado o eleitorado que não votou ou anulou seu voto naquele ano. Na oportunidade, Taka foi derrotado pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT), pré-candidato à reeleição, por cerca de 5 mil votos. O prefeiturável acredita que 30% dos eleitores diademenses compõem esse grupo, que é predominantemente formado por indecisos.

“Nossa militância encontrou na Andreia um nome de consenso em que convergem todas as ideias que defendemos: os princípios cristãos e da família, o amor pelas crianças e a força da mulher. Encontrar em um só nome tudo isso é um privilégio e um complemento nossa candidatura”, disse Taka, durante entrevista coletiva concedida ontem pela dupla em escritório político no Centro da cidade. A coalização é formada pelos partidos Avante, Cidadania, DC, Progressistas, Mobiliza, PSDB, PRD e PRTB, além do MDB e PL.

O prefeiturável ressaltou ainda que a escolha de Andreia dialoga com o ‘Manifesto Cristão’, elaborado pelo candidato e registrado em cartório no início de junho. O documento traz 15 pilares religiosos e o compromisso de adotar os princípios cristãos nas ações do poder público.

“Deus não une pessoas; une propósitos. Acredito que, hoje, Ele está começando a concretizar um propósito. Não nasci em Diadema, porque minha mãe teve de deixar a cidade há 49 anos para ter seus filhos e naquela época já não havia hospital aqui. Porém, eu me criei em Diadema e sou testemunho do sucateamento da cidade”, disse Andreia, que garantiu não ter conversado com Taka sobre assumir alguma secretaria caso o emedebista seja eleito. “O único pedido que fiz ao Taka foi: cuide das crianças”, prosseguiu o conselheira, eleita em 2023 para seu segundo mandato.

Taka voltou a fazer críticas à gestão Filippi, a qual se referiu várias vezes como “irresponsável”, e ressaltou os problemas que envolvem a construção do novo Hospital Municipal. “Qualquer cidade do interior, por menor que seja, tem um Paço, exceto Diadema, porque o prefeito demoliu um prédio público por causa de uma promessa de hospital que sequer tem um projeto básico, nem edital de construção concluído. É uma aberração que jamais vi em 27 anos de vida pública.” O emedebista também prometeu extinguir a taxa do lixo, que é cobrada dos diademenses junto com a conta de água e esgoto.