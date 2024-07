EUA superam Sudão do Sul e garantem a classificação no basquete masculino em Paris-2024

Os Estados Unidos confirmaram mais uma vez o seu amplo favoritismo à medalha de ouro nesta edição dos Jogos Olímpicos de Paris ao vencer, nesta quarta-feira, o Sudão do Sul por 103 a 86 no basquete masculino. A partida foi realizada na arena Pierre Mauroy, em Lille e, com o resultado, a equipe americana deixa encaminhada a primeira colocação do grupo C e, de quebra, a classificação garantida para a fase de mata-mata do torneio.

O triunfo deixa o Dream Team dos EUA com duas vitórias em dois jogos, já que a equipe vinha de vitória sobre a Sérvia por 110 a 84 na estreia das duas seleções na competição. No outro jogo da chave, que completou a segunda rodada da etapa de classificação, a Sérvia superou Porto Rico por 107 a 66.

A partida teve um início improvável. Após uma desvantagem inicial de quatro pontos, o Sudão do Sul assumiu a liderança do marcador e sustentou o feito até a metade do primeiro quarto. No entanto, logo a situação voltou ao normal. Com um jogo de bastante movimentação, os americanos viraram o duelo para 12 a 10 e não deram mais chances aos rivais.

O fim do primeiro quarto até apresentou um placar "apertado" de 26 a 14 para os favoritos ao ouro se compararmos o abismo técnico que separa as duas seleções. A partir daí, o duelo foi um confronto de um time só. Diantge das grandes atuações de LeBron James e Kevin Durant, o Sudão do Sul não teve como reagir.

Outro destaque da partida, Derrick White ajudou a tornar a vitória ainda mais tranquila em Lille. Aos olhos de uma plateia encantada com o nível do basquete apresentado, a primeira parte do duelo terminou com liderança americana no marcador de 55 a 36.

Confortáveis em quadra, o terceiro quarto praticamente foi um treino de luxo onde Jason Tatum e Stephen Curry também realizaram jogadas que empolgaram o público na arena em Lille. No entanto, sem apertar tanto o ritmo, a partida até teve um período de certo equilíbrio.

Isso porque o Sudão do Sul adotou a estratégia de rodar a posse de bola e arriscar os arremessos. Como o aproveitamento esteve razoável, a equipe conseguiu segurar uma desvantagem de 11 pontos (60 a 49) nesta fase do encontro. Ao fim do terceiro quarto, o placar foi de 73 a 57.

Para quem esperava um placar dilatado nos últimos dez minutos, o Sudão do Sul até surpreendeu ao ficar apenas dez pontos atrás dos americanos no marcador. Porém, com a partida sob controle, os Estados Unidos apenas administraram a vitória. E com uma "atuação de gala" de Kevin Durant no final, os americanos definiram o triunfo por 103 a 86.

A última rodada da fase de grupos do basquete masculino em Paris-2024 acontece neste sábado. Porto Rico e Estados Unidos se enfrentam às 12h15 (horário de Brasília). Já a Sérvia enfrenta o Sudão do Sul a partir das 16h (horário de Brasília). Pelo formato do torneio, que conta com 12 times, duas equipes de cada chave (são três no total) garantem vaga, além dos dois melhores terceiros classificados.