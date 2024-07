Bia Reis comemora renovação com a Globo, enquanto o 'demitido' Davi ironiza e pede oração

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil deste ano, sugeriu nesta quarta, 31, uma oração "contra a inveja" após não ter o contrato renovado com a Rede Globo. Ao mesmo tempo, a emissora anunciava a renovação da ex-BBB Bia Reis, a "Bia do Brás", que celebrou o feito nas redes.

A emissora justificou a decisão após Bia fechar nove contratos publicitários desde o fim do programa, em abril. "Com todo meu carinho e gratidão, realizo o sonho de ser parte da família Globo", afirmou Bia nas redes.

Embora Davi tenha vencido a edição e Bia não tenha ficado entre os três primeiros colocados, o ex-participante do reality se envolveu em uma série de polêmicas e perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Sem mencionar o encerramento do vínculo, o campeão do reality pediu, então, uma oração para que "toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo que não presta, caia por terra em nome de Jesus".

Neste ano, a Globo manteve a política de restringir os participantes agenciados pela ViU, divisão de gerenciamento de carreiras, após o BBB. Davi era um dos poucos contratados com exclusividade. Outros 13 participantes, como Nizam, Thalyta, Leidy Elin e Maycon já haviam sido dispensados.

Davi tinha 10,5 milhões de seguidores quando se tornou campeão e perdeu mais de 1,5 milhão desde então.

Queda na popularidade de campeão

A queda na popularidade começou com enchentes no Rio Grande do Sul, em maio, quando ele pediu doações para viajar até o estado e justificar o pedido por supostas dificuldades financeiras para custear a viagem.

Em meio aos refugiados climáticos, Davi também apareceu sorrindo em uma selfie e ofereceu o próprio Pix para receber doações em vez de destiná-los a instituições de solidariedade especializadas. Posteriormente, divulgou uma nota em que disse que a viagem foi doada por uma companhia aérea.

Além disso, ex-BBB também pediu uma vaga em A Fazenda, da concorrente da Record TV, e foi criticado após publicar imagens em uma aula de instrução de tiro. Com a má repercussão da exposição da arma de fogo, Davi apagou a publicação.

As redes sociais de Davi são gerenciadas por Raquel Brito, que também se lançou como influenciadora e tem 147 mil seguidores no Instagram. No X (antigo Twitter), ela publicou nesta quarta, 31, que é um "novo tempo" e que vai poder "dormir em paz."