Professor de jiu-jitsu segue sonhos em território estadunidense

Com o objetivo de dar oportunidade a jovens periféricos para seguirem seus sonhos dentro do tatame, a formação da Dream ART, academia brasileira conhecida mundialmente por atletas competidores, desenvolveu com pioneirismo o projeto 'Yuu'. Idealizado pelo atleta Márcio Oliveira, os planos agora são internacionais.

Após o sucesso dos projetos no Brasil, 'Zaca' - como é conhecido, recebeu a oportunidade de atuar como professor nos Estados Unidos. O chamado partiu do seu mestre, Eduardo santoro, em 2022. A proposta era de que Marcio atuasse como professor de jiu-jitsu em sua academia, a ESJJ, localizada em Los Angeles-, na Califórnia.

Atualmente, o professor está em busca de aumentar o número de alunos que pretendem participar de competições.

PROMISSOR

Neste ano, o professor lida com poucos alunos competidores, contudo, com um de grande destaque e ascensão: Daniel Dmitrievich, 8 anos, tem mostrado suas grandes habilidades técnicas desde 2023, ano que começou a competir. Apesar disso, iniciou no mundo do jiu-jitsu com apenas 6 anos, no mesmo momento em que Zaca iniciou sua carreira nos EUA. Desde então, o pequeno tem demonstrado um ótimo desempenho em campeonatos como o Open Orange County, no qual conquistou primeiro lugar em sua categoria, e o segundo lugar no ranking da IBJJF.