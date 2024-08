A memória na USCS. Laboratório em ebulição. Hipermídias. Voz e rostos preservados. Arquivo vivo.

Priscila, a sucessora

Texto: Morisa Garbelotto

Agosto de 2000 foi a data de inauguração do Centro de Documentação da Universidade de São Caetano. Meu pai o organizou e a ele se dedicou durante 18 anos, com o objetivo de construir a memória da universidade, desde os tempos do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior), criado em 1967.

Durante esse tempo, professora concursada, tive o privilégio de trabalhar com meu pai. Eu, que corria com três aninhos pelos pátios da faculdade recém-inaugurada, estava lá, agora trabalhando com quem implantou o ensino superior na nossa cidade. Um orgulho.

O Centro de Documentação e Memória foi indispensável para a comemoração dos 50 anos da USCS, em 2018.

Meu pai adoecera em dezembro de 2014 e eu trabalhava, praticamente sozinha, mas sempre me aconselhando com ele. Escrevemos juntos o prefácio do livro dos 50 anos da USCS.

Durante a pandemia, o Centro de Documentação e Memória foi desativado. Ele não viu isso acontecer, seria como o desaparecimento de um filho. Falecera em 2019. Eu pedi licença.

Depois de quase quatro anos afastada, voltei a trabalhar no Centro de Memória.

Do campus Barcelona, o Centro foi transferido para o campus da Rua Conceição e quando ali cheguei, vi a placa de metal com um novo nome: Centro de Memória Professor Oscar Garbelotto.

O Centro funciona juntamente com o Laboratório Hipermídias, ambos coordenados pela professora Priscila Perazzo. Já tinha tido o prazer de trabalhar com Priscila, anos atrás. Ela é muito animada, como o meu pai, e apaixonada pelo que faz.

1973. Oscar Garbelotto (de beca branca), diretor do IMES (hoje USCS), em formatura da turma de Administração de Empresas. À sua direita, o governador Laudo Natel. Em primeiro plano, Claudio João Dal’Anesio. Do outro lado do governador, o prefeito Walter Braido

2000. Inauguração do Centro de Documentação e Memória da USCS: ao centro, o amigo Claudio Musumecci (1927-2009), esportista, que muito ajudou esta página Memória na elaboração do livro sobre a história do São Caetano EC, em especial no capítulo basquetebol

NAS ONDAS DO RÁDIO

FOLCLORE.

Canções de todas as partes

Texto: Milton Parron

Agosto é o mês do Folclore. A preocupação em divulgar o folclore brasileiro surgiu durante a Semana de Arte Moderna de 1922 e o dia 22 de agosto foi então oficializado como o Dia Nacional do Folclore.

Contextualizando a data, o projeto “Memória” apresentará dois programas somente com músicas folclóricas, porém, abrangendo, também, músicas folclóricas de alguns paises que nos são muito familiares.

As músicas foram trazidas pelos imigrantes que no passado, em grande número, se fixaram nas várias regiões do Brasil.

No primeiro programa destaques para o folclore musical estrangeiro, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Japão e Líbano.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Mês do folclore - I. Produção e apresentação: Milton Parron. Com as Olimpíadas, horário alternativo. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

O retorno em memória à Escola Estadual Professora Inah de Melo, no Parque das Nações. Cabelos curtos, “caminho do rato”. Menino envergonhado que vai se descobrir amante da cidade em que nasceu, “Santo André do coração”.

Produção e apresentação: José Eliodoro Filho. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82,9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 3 de agosto de 1994 – Edição 8769

MANCHETE – PFL indica o senador Marco Maciel para vice de FHC.

HUMOR POLÍTICO – A alegria voltou: a propaganda eleitoral está no ar. Aquela gente maravilhosa e bem intencionada volta a ocupar o horário da novela.

Texto: Paola Porto, pseudônimo de um jornalista que trabalhou conosco. Intelectual brilhante. Professor universitário e memorialista.

FUTEBOL – Cruzeiro vende Ronaldo para o PSV da Holanda.

EM 3 DE AGOSTO DE...

1914 - Alemanha declara guerra à França e invade a Alemanha nos primeiros dias da Primeira Guerra Mundial.

1979 – Corrida aos postos. Crise dos combustíveis. Galões armazenam gasolina no fundo dos quintais. Postos não abrem aos sábados.

