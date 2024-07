Brasil perde partida contra Espanha e tem classificação ameaçada

Nesta quarta-feira, dia 31, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino entrou em campo para uma partida contra a Espanha na última rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos Paris 2024, porém infelizmente sofreu uma derrota por dois a zero. O time precisaria de um empate ou vitória para poder avançar de forma direta.

A partida deixou o povo brasileiro com o coração na mão enquanto acompanhava as jogadoras dando tudo de si. O momento em que Marta acabou sendo expulsa na reta final do primeiro tempo após entrada dura no ataque espanhol tomou as redes sociais e deixou os telespectadores apreensivos sobre como ficaria o time sem a atleta, que acabou chorando bastante enquanto deixava o campo.

No segundo tempo, a Espanha fez dois gols e colocou o Brasil inteiro rezando para que a Seleção conseguisse virar o jogo. Para a tristeza de todos que estavam na torcida, o time acabou sendo derrotado e dependerá de resultados paralelos para conseguir o necessário para definir o seu destino na competição. Ainda há chances de classificação como uma das melhores terceiras colocadas. Para isso, será necessário torcer que Austrália ou Canadá percam seus jogos e não ultrapassem o número de pontos do Brasil.

As Olimpíadas seguem com fortes emoções!