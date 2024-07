Mãe de cantora Lexa revela que já participou de orgia na praia com várias pessoas olhando

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, não poupou detalhes de sua vida sexual durante participação do programa Surubaum na última terça-feira, dia 30. No início do programa, Bruno pergunta à Lexa e sua mãe se elas já tinham, em algum momento, participado de uma orgia, aqo que Darlin não hesita em responder contando sua experiência, inclusive admitindo que fez sexo na praia com diversas pessoas olhando.

- Eu tive uma vida antes [dos meus filhos nascerem]. Não troquei nada, filha. Fiz ali na praia, com todo mundo vendo, e só. Foi antes do teu pai, ela conta.

Ao contrario da mãe, Lexa conta que nunca participou de uma suruba. A cantora diz que está tranquila em relação a isso e que sentiria ciúmes se participasse.

- Eu estou bem por enquanto, sentiria ciúmes se eu expandisse mais, explica Lexa.

Darlin surpreende a filha novamente contando que quis ter um filho mesmo sem conhecer o pai da criança pois se sentia muito sozinha antigamente.

- Eu me sentia muito sozinha antigamente, queria me sentir mais completa. Aí numa sexta-feira, tinha acabado o trabalho, peguei um ônibus com o intuito de paquerar alguém para fazer esse babado acontecer... quando eu entrei no ônibus, olhei para o cobrador, ele era um gato, sentei no último banco e fiquei paquerando ele. Desci no ponto final quando não tinha mais ninguém e ele falou: Posso te conhecer? Eu falei: Pode, bora ter um neném? E ele: Você é maluca? Eu fui determinada a ter um filho, não interessava de quem, porque eu queria ter, completou e empresária.

Hoje Darlin tem três filhos, Lexa, Isaac e Wenny Isa, todos de pais diferente.