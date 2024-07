Marta chora após ser expulsa de jogo das Olimpíadas 2024

O Brasil está dando o que falar nas Olimpíadas 2024 e vem testando o coração dos torcedores brasileiros.

Depois de Flavinha se machucar no aquecimento da final por equipes da ginástica artística na última terça-feira, dia 30, e assustar a todos - o que não influenciou no ganho da medalha de bronze da equipe canarinha -, agora foi a vez de Marta tomar as redes sociais.

Isso porque na reta final do primeiro tempo do jogo de futebol feminino contra a Espanha nesta quarta-feira, dia 31, ela foi expulsa após entrada dura no ataque espanhol. Nos acréscimos, depois de um cruzamento da Espanha na grande área, Marta perdeu o tempo da bola e acertou um chute na cabeça de Olga Carmona.

Com a decisão da expulsão, a brasileira chorou bastante, sendo que essa pode ser a sua despedida das Olimpíadas e da seleção brasileira, já que o Brasil ainda não garantiu classificação para as quartas de final e a camisa 10 só voltaria numa eventual semifinal. Além disso, a atleta ainda não garantiu se disputará a Copa do Mundo em 2027, que será realizada no Brasil.