Petrobras é a vencedora do lote 1 do leilão da PPSA de petróleo

A Petrobras arrematou o lote 1 do leilão de petróleo da União, referentes ao óleo produzido no navio-plataforma (FPSO, da sigla em inglês) Guanabara, no campo de Mero. A oferta vencedora foi de um desconto de US$ 1,85 por cada um dos 12 milhões de barris de petróleo estimados.

O certame é promovido pela estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que ao todo licita nesta quarta-feira, 31, os direitos sobre 37,5 milhões de barris de petróleo da União, referentes à produção dos campos de Mero e Búzios.

Estavam habilitadas na licitação as empresas Galp, Petrochina Prio, Refinaria de Mataripe, Shell Trading, TotalEnergies,CNOCC e Petrobras. Destas, a Prio e a Shell não ofereceram propostas pelo lote.

Esses volumes são estimativas da futura parcela de petróleo da União nesses campos, que contemplam incertezas inerentes ao processo de produção.

Ao arrematar um lote, o comprador terá à disposição toda a carga nomeada em 2025, que pode ser maior ou menor do que o volume estipulado no edital.