Frente fria se afasta do litoral de SP e temperatura volta a subir

Depois da passagem de uma frente fria no início da semana, que trouxe chuva e também derrubou drasticamente os termômetros na terça-feira, 30, a cidade de São Paulo amanheceu nesta quarta-feira, 31, com tempo fechado, mas com temperaturas em leve elevação. Não há previsão de chuva.

"A frente fria se afasta do litoral paulista e o tempo melhora gradativamente, com o retorno do sol entre nuvens e a elevação das temperaturas no decorrer desta semana", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quinta-feira, 1º, o sol volta a predominar, favorecendo a elevação das temperaturas ao longo do dia. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

A Defesa Civil municipal, no entanto, mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas. Conforme dados da Prefeitura, a menor mínima média do ano permanece a registrada em 29 de maio, quando os termômetros marcaram 9,7°C na capital paulista.

Veja a previsão para os próximos dias:

Quarta-feira: entre 14ºC e 22ºC;

Quinta-feira: entre 13ºC e 24ºC;

Sexta-feira: entre 13ºC e 25ºC;

Sábado: entre 13ºC e 27ºC;

Domingo: entre 14ºC e 28ºC;

Segunda-feira: entre 15ºC e 28ºC.

Conforme a empresa de meteorologia Meteoblue, além do aumento das temperaturas, com a máxima chegando aos 28ºC entre domingo, 4, e segunda-feira, 5, não há expectativa de chuva nos próximos dias.