Vendas pendentes de imóveis nos EUA crescem 4,8% em junho ante maio

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos tiveram avanço de 4,8% em junho, na comparação com maio, a 74,3 nessa pesquisa, informou nesta quarta-feira a Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 1,1%.

Na comparação anual, as vendas pendentes registraram baixa de 2,6% em junho. Ao comentar sobre o quadro no mês analisado, a NAR aponta que o crescimento no estoque de moradia começa a levar a mais contratos firmados no setor no país.