Ana Sátila é a quinta na semifinal e disputa medalha no C1 da canoagem slalom

Ana Sátila terá uma nova oportunidade de buscar o pódio que escapou por pouco na K1 (caiaque) da canoagem slalom nos Jogos de Paris-2024. A brasileira se classificou para a disputa de medalhas da C1 (canoa) nesta quarta-feira ao terminar a semifinal na quinta colocação. As 12 competidoras disputam a final nesta quarta às 12h25 (de Brasília).

A brasileira será a oitava a descer na final, o que vai permitir saber o que adversárias anteriores fizeram. Após um bom desempenho nas eliminatórias na terça-feira, Ana Sátila foi a 12ª a realizar sua descida na semifinal. Ela encerrou sua tentativa com 107s88, mas teve um toque no 21º dos 23 portões do percurso, o que gerou uma penalidade de 2 segundo e resultou no total de 109s88. A eslovena Eva Alina Hocevar naquele momento liderava com 109s22, sem penalização.

A checa Gabriela Satkova (105s55), a australiana Jessica Fox (106s08), Monica Doria Vilarrubla (106s53), de Andorra, e a britânica Mallory Franklin (105s62) conseguiram completar o percurso de maneira mais rápida do que a brasileira. Franklin, porém, teve penalização de seis segundos.

No domingo, a brasileira de 28 anos terminou na quarta colocação no K1 (caiaque), melhor resultado do Brasil na canoagem slalom na história dos Jogos Olímpicos, a 1s75 da medalha de bronze.