Homem procurado por tentativa de latrocínio é preso em Diadema

Um homem procurado pela justiça por tentativa de latrocínio foi preso no bairro Jardim Canhema, em Diadema. A captura ocorreu nesta terça-feira (30) após uma denúncia de violência doméstica.

Segundo informações da polícia, uma equipe do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foi chamada para investigar a ocorrência. No local, os policiais avistaram uma criança, que correu para dentro de uma casa ao perceber a chegada. Sem conseguir contato com os moradores e diante da possibilidade de risco à família, os agentes entraram no imóvel.

Uma família foi encontrada no segundo andar da residência, onde a criança estava. Após realizar a verificação de antecedentes dos moradores, foi identificado que um deles estava foragido por um crime de tentativa de latrocínio ocorrido em janeiro deste ano em Diadema.

O homem foi detido e levado ao 3º Distrito Policial de Diadema. O caso foi registrado como captura de procurado.