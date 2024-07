Contra Flamengo, Verdão abre série de decisões em três campeonatos

O Palmeiras vem de sequência de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, mas hoje (20h) pretende esquecer o momento complicado e focar totalmente no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no Estádio do Maracanã.

A partida ganhou ingrediente especial nos últimos dias após o atacante Gabigol, especulado como possível reforço do Verdão para 2025, desmentir as notícias que ligam seu futuro ao clube da Capital paulista.

A partida também marca o início de série de confrontos dos mais difíceis no ano para o Alviverde. Serão três encontros com o Flamengo até o dia 11 de agosto, e o mês ainda reserva a eliminatória contra o Botafogo-RJ pela Libertadores, além de um Choque-Rei contra o São Paulo pelo Brasileirão.

A preparação do Palmeiras para a decisão terminou ontem, e a principal novidade para o duelo é o retorno de Mayke, recuperado de lesão. Por outro lado, o zagueiro Murilo está em fase de transição física, e é dúvida para o confronto. Já o jovem atacante Estêvão é baixa certa para o técnico Abel Ferreira, que deve escolher Dudu como substituto.