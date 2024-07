Ginástica artística garante quarta medalha brasileira

A quarta medalha brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris veio na tarde de ontem com resultado histórico da seleção feminina de ginástica artística, que terminou a disputa por equipes com o bronze. Com pontuação total de 164,49, o time formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistou a primeira medalha brasileira na modalidade. O pódio veio graças a uma nota 15,100 de Rebeca na apresentação do salto.

Representantes do Grande ABC também entraram em cena ontem. O mesa-tenista Hugo Calderano, de São Caetano, derrotou o espanhol Robles por 4 a 2 e avançou às oitavas, quando enfrenta o francês Lebrun. Vitor Ishiy foi batido por 4 a 1 pelo alemão Ovtcharov e se despediu dos Jogos.

Os dois brasileiros do tiro com arco também fizeram bonito ontem e estão nas oitavas de final de suas modalidades individuais. Marcus D’Almeida bateu o japonês Fumiya Saito por 7 a 1, e Ana Caetano superou Mashayikh, da Malásia, anotando 6 a 5.

No vôlei de praia, Carol Solberg e Bárbara Seixas não deram chances às lituanas Monika Paulikiene e Aine Raupelyte e avançaram às oitavas de final com 21 a 13 e 21 a 14. As brasileiras vão definir o primeiro lugar da chave diante das holandesas Katja Stam e Raísa Schoon, na sexta-feira.

O dia também foi de derrotas, como no handebol feminino, batido por 26 a 20 pela França. O time ainda tem chances de classificação, se vencer a Holanda, a madrugada (4h) de amanhã. No basquete, a Seleção masculina fez bom jogo contra a Alemanha, mas perdeu por 86 a 73. Neste momento o País ocupa a lanterna do Grupo B, mas ainda sonha com a vaga, e joga na sexta-feira (6h), contra o Japão.

Futebol desafia campeãs mundiais