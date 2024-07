Starbucks tem receita abaixo do esperado no 3º trimestre fiscal

O Starbucks teve lucro líquido de US$ 1,05 bilhão em seu terceiro trimestre fiscal de 2024, o equivalente a lucro diluído por ação de US$ 0,93. Os números vieram em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.

Enquanto isso, a receita da rede de cafeterias no período encerrado em junho foi de US$ 9,11 bilhões, abaixo da previsão da FactSet de US$ 9,25 bilhões, uma queda de 1% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Mesmo após a segunda queda consecutiva nas vendas da companhia, a CFO da companhia, Rachei Ruggeri, disse junto da divulgação do balanço que os esforços da empresa para melhorar os níveis de serviço e a eficiência de operações começaram a dar resultados, embora a marca tenha mais trabalho a fazer. *Com informações da Dow Jones Newswires.