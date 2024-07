No Japão, BoJ sobe taxa de juros básica da faixa de 0% a 0,1% para 0,25%

Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) aumentou a taxa básica de juros da faixa de 0% a 0,1% para 0,25% nesta quarta-feira, 31. A mudança deu continuidade ao ciclo de alta iniciado em março, quando o país asiático colocou fim à política de taxas de juros negativas após 17 anos.

A autoridade também decidiu reduzir as compras de títulos públicos locais (JGBs), em mais um passo para reduzir os estímulos monetários no país. As compras mensais vão diminuir em até 3 trilhões de ienes entre janeiro e março de 2026.

Antes da decisão, os mercados estavam divididos quanto ao que esperar do BoJ. Os dados recentes mostram uma fraqueza contínua na economia japonesa. O Produto Interno Bruto (PIB), por exemplo, encolheu 2,9% no primeiro trimestre de 2024, na comparação anual. O iene vive uma fase de alta volatilidade, o que afeta os preços de importação e prejudica o consumo. Com isso, havia pressão política sobre o banco central japonês para agir.

A autoridade monetária passou a projetar a inflação ao consumidor em 2,5% ao ano em março de 2025. A previsão anterior era de 2,8%. Para o PIB, a estimativa de expansão no atual ano fiscal passou de 0,8% para 0,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.