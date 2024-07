Moradora de rua é morta a facadas por companheiro

A moradora de rua Ana Paula de Lima, 35 anos, foi esfaqueada e morta nesta terça-feira (30) de manhã pelo companheiro Diego Alves dos Santos, 33, perto da entrada do prédio da Seduc (Secretaria de Educação) de São Caetano, na Avenida Goiás. O local, próximo a um ponto de ônibus, foi preservado por cavaletes, faixas e duas viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal). O corpo ficou no chão até o período da tarde para que a perícia fosse realizada. Ela tinha dois filhos com o autor do crime.

Diego dos Santos, que também é morador de rua, foi preso em flagrante por feminicídio e violência doméstica. O caso foi levado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São Caetano.

A Polícia Civil solicitou que a prisão fosse convertida para preventiva porque o autor “demonstra profundo desrespeito e possui longa ficha criminal”. Não há informações de o que teria levado Santos a cometer o crime.

De acordo com relatos, o casal costumava ficar na praça próxima à Seduc e o autor sempre carregava um estilete. Na manhã desta terça, ele levou a vítima no colo ao posto da GCM (Guarda Civil Municipal) localizado no prédio da secretaria e disse que ela havia caído e se furado.

O boletim de ocorrência descreve que ele estava alterado, gritava e se movimentava bastante. Enquanto os guardas solicitavam o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), outro morador de rua, identificado como Rudinei Polzatto, disse que, na verdade, Diego dos Santos havia esfaqueado a vítima. O autor passou por revista e encontraram uma faca com sangue no bolso dele.

“Segundo as testemunhas (cinco moradores de rua), estavam todos dormindo no local dos fatos quando ouviram uma discussão entre as partes, que são conviventes e possuem dois filhos, menores de idade, que se encontram abrigados no Parque São Lucas. Após a discussão, Rudinei viu o autor cobrindo a vítima com uma coberta e achou que Diego havia dado um soco nela, mas, minutos depois, o viu com uma faca suja de sangue nas mãos”, aponta o documento.

O boletim de ocorrência informa, ainda, que o autor aparentava estar bastante embriagado e sob efeito de drogas. Ao ser questionado pelas autoridades policiais, disse apenas que Ana Paula era sua esposa.

A faca foi apreendida e o corpo da vítima passou por perícia no local e, depois, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal). Santos vai responder pelo artigo 121, inciso dois, do Código Penal, com reclusão que pode variar de 12 a 30 anos.