Operário morre ao ser ‘sugado’ por betoneira em Santo André

Um funcionário de uma obra de construção de edifício residencial em Santo André, identificado como Tonimar da Costa, 28 anos, morreu na manhã de segunda-feira (29) após ser “sugado” para o interior de uma betoneira. O empreendimento, localizado na Rua Clara, nº 621, Vila Camilópolis, é feito em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), do governo do Estado, sob responsabilidade da construtora Multipla Engenharia Ltda. O trabalhador era contratado pela Coqueiro Empreiteira, que realiza serviços no local.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 2º DP de Santo André, Tonimar estava na cobertura da obra, um edifício de dez andares, no momento do ocorrido – preliminarmente, o caso é tratado pela polícia como “morte suspeita – morte acidental”.

Uma testemunha identificada como Francisco das Chagas da Silva, 49, encarregado de obras, informou que não presenciou o momento exato em que Tonimar teria sido sugado para dentro da betoneira, por “estar de costas no momento do ocorrido”. Contudo, ele afirmou que ouviu um grito e, ao perceber que o colega estava no interior da máquina, imediatamente providenciou o seu desligamento, “porém sem sucesso em evitar o óbito de Tonimar”.

A autoridade policial determinou o acionamento da perícia técnica científica do IC (Instituto de Criminalística) para o local do evento, além de exames do IML (Instituto Médico Legal), e instaurou procedimento investigativo “no bojo do qual as dúvidas remanescentes serão dirimidas, especialmente com a advinda do laudo pericial, sem prejuízo de ulterior apuração de natureza criminal”, informa o BO.

POSICIONAMENTOS

A CDHU, por meio de nota, afirmou que “lamenta a ocorrência na obra do residencial, que é construído por empresa da iniciativa privada”.

A Multipla Engenharia Ltda. afirmou, por meio de seu departamento jurídico, que “prestou e continuará prestando todo apoio à eventual investigação do acidente”. A empresa disse também que “o local de trabalho estava disposto de todas as medidas de segurança conforme diretrizes estabelecidas no que tange à segurança operacional, em consonâncias com as normas regulamentadoras e regramentos internos” e ressaltou que “o colaborador fazia a utilização de todos os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) obrigatórios para a atividade laborativa”. A resposta enviada ao Diário cita ainda que “está sendo prestado todo apoio à família” por parte da construtora.

A Coqueiro Empreiteira disse que “manifesta o mais profundo pesar” e ressaltou que “as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas” e que “a empresa colocou-se à disposição dos órgãos fiscalizadores, prestando e colaborando com as autoridades competentes para apuração do caso”. Afirmou também que “Tonimar realizou todos os treinamentos exigidos pelas normas regulamentadoras relacionadas a segurança e saúde do trabalhador” e que “a empresa está prestando todo auxílio e apoio à família”.