Palavra do Leitor - 31 de julho de 2024

Água Potável

‘Falta de acesso à água potável atinge 81 mil moradores da região’ (Setecidades, dia 28). Se não lêssemos essa reportagem de Thainá Lana, do Diário, seria difícil acreditar nesta lamentável verdade. Não estamos exagerando ou sendo injustos, pois não estamos escrevendo sobre um, dois ou cinco lares e/ou residências, mas sim 81 mil moradores. Podemos e até devemos brincar com nossas crianças, nossos familiares, afetos e amigos, porém, brincar de forma e gosto duvidoso com pessoas que dependem do líquido da vida, que é a água potável, é vergonhoso, leviano e chega a ser até imoral. Se a água potável e seus consumidores, seres humanos, estivessem na prioridade das prioridades esta lástima e grave situação não estaria acontecendo.

Cecél Garcia

Santo André

Luiz Zacarias

‘Encontro de conservadores evidencia isolamento de Zacarias em Sto.André’ (Política, ontem). Zacarias nem o PL se criam aqui em Santo André. Queremos novos políticos para a cidade, que realmente façam o que Luiz Zacarias nunca fez pela cidade. Só se meteu nos trajetos das empresas de ônibus e na saúde, prejudicando a todos, como na mudança da linha B47, que sempre foi até a Vila Luzita, colocando a linha B49, que não serve para nada, para a Vila Palmares. Por se meter muito na saúde, sem ajudar em nada, só prejudicando a população, queremos Zacarias fora da política de Santo André.

Jose Carlos Bento

do Instagram

Venezuela – 1

‘Venezuela expulsa diplomatas que contestam vitória de Maduro’ (Política, ontem). O triste evento chamado por muitos de “festa da democracia” coloca em xeque a forma como Maduro tentará prosseguir no poder. Aliado de última hora, o presidente daqui, que também já foi do PT, mantém um silêncio nada diplomático. Devemos reconhecer que Lula até tentou algo junto ao companheiro Maduro, porém, esqueceu-se de conter a executiva nacional do seu partido, que, em alto e bom tom, disse que o pleito venezuelano ocorreu de forma “democrática e soberana”. O que nos resta saber é se o governo brasileiro admitirá como legítima uma eleição nada madura!

Marcel Leonardo Diniz

Santo André

Venezuela – 2

Só há duas possibilidades para a eleição na Venezuela. Ou Maduro aceita o resultado sem grandes manobras, pois a população já sabe que agora é a hora de mudança e não haverá banho de sangue, ou Maduro já transferiu toda sua família e fortuna para países amigos e ditatoriais e tem a sua aposentadoria garantida. Tomara que esta seja sua decisão!

Tania Tavares

Capital

EUA x Brasil

Entendo que devo desculpas ao missivista Mauri Fontes (Heranças – 1, dia 28). Endosso seu escrito, em gênero, número e grau, quando faz comparações com o congresso cá e lá. Aqui temos o loteamento de cargos, o famoso e temido assessor ou acessório cabide, que o parlamentar usa de acordo com sua conveniência. Hora para rachadinha ou para negociatas. O que atrapalha aqui é a memória curta do povo, que nem lembra em quem votou. Devido a isto começam a aparecer ‘N’ aventureiros, que só visam o cofre chamado São Paulo.

João Camargo

Capital

Olimpíada

‘Abertura da Olimpíada reúne países no Sena’ (Esportes, dia 27). Diferente e muito bonita a abertura das Olimpíadas de Paris 2024. O desfile das delegações navegando em barcos sobre as águas do Rio Sena substituiu a mesmice do evento fechado em estádios. O percurso da tocha olímpica pelas ruas parisienses nos mostrando não só pontos turísticos, mas também a história daquele país foi o ponto alto. O ponto negativo ficou para a representação paródica e de muito mau gosto da Última Ceia. Assistindo àquele espetáculo dantesco, me perguntei: por que não fizeram também, sendo a França o destino final de inúmeros imigrantes das mais variadas etnias e religiões, uma paródia sobre cada uma delas? Será que o episódio ocorrido ao jornal satírico Charlie Hebdo em 2015 contribuiu para esse fato?

Vanderlei Retondo

Santo André