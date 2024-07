'Agosto Indígena' será celebrado no Sesc São Caetano

No mês de agosto, o Sesc São Caetano celebra o "Agosto Indígena", um período dedicado à valorização da cultura e sabedoria dos povos originários do Brasil. Durante os sábados do mês, uma série de eventos e atividades será realizada para promover o entendimento e respeito pela diversidade étnica, além de conscientizar sobre a importância da preservação das tradições ancestrais.

Entre as iniciativas programadas, destacam-se cursos, oficinas e apresentações que permitem ao público se aproximar das tradições indígenas. O teatro será uma forma de narrativa cultural com a apresentação de "O Guerreiro e o Curupira", pelo Grupo de Artes Dyroá Bayá, uma história que não só entretém, mas também ensina sobre os valores e mitos indígenas. A peça "O Guerreiro e o Curupira" ocorrerá no dia 3 de agosto, das 16h30 às 17h30.

O trajeto decolonial pelo município de São Caetano, guiado por especialistas como Milene Valentir, Diga Rios, Karai Mirim e Silvia Muiramomi, oferece uma oportunidade única para explorar marcos históricos da presença indígena na região. O trajeto Decolonial em São Caetano, ocorrerá no dia 10 de agosto, das 14h às 18h30, com saída do Sesc São Caetano.

Além disso, serão oferecidos cursos de artesanato, como a confecção de colares e pulseiras de açaí, ministrados por Avani Florentino, da etnia Fulni-ô, proporcionando não apenas aprendizado sobre técnicas tradicionais, mas também um mergulho na cultura e cotidiano desse povo. A Oficina de Colares e Pulseiras de Açaí do Povo Fulni-ô, ocorrerá no dia 24 de agosto, das 10h às 12h.

Arte Afro-Indígena na Cabaça com William Briga e Gabriela Gomes (IÊ Cultural) é uma oficina que celebra a rica mistura cultural brasileira, valorizando a fusão entre os povos indígenas e negros diaspóricos. O artesanato em cabaça não só desperta a criatividade, mas também promove o trabalho em equipe, a troca de ideias e experiências, fortalecendo a identidade comunitária deixada por esses povos. A atividade ocorrerá no dia 31 de agosto, sábado, das 14h às 16h.

Para participar das atividades, verifique a necessidade de realizar inscrição prévia pelo app Credencial Sesc SP ou a retirada de senha 30 minutos antes, para o acesso gratuito às diversas experiências culturais oferecidas ao longo do mês.