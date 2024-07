LOréal abre vagas de para trainee e pagará R$7.000 aos escolhidos

O Grupo LOréal, líder mundial no segmento de beleza, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee que busca por profissionais com formação superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) concluída entre julho de 2022 e julho de 2024, sem restrição de cursos. Os interessados devem possuir disponibilidade para atuar em modelo híbrido (ida ao escritório 3x na semana) em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

O Programa é uma iniciativa de 12 meses projetada para desenvolver os melhores talentos através de uma experiência personalizada e acelerada. O processo de desenvolvimento inclui job rotation, permitindo que os trainees adquiram experiências em diferentes áreas, além de treinamentos exclusivos e mentorias com líderes do grupo.

Os participantes também terão apadrinhamento com ex-trainees e a oportunidade de interagir com diversas culturas. Os talentos selecionados contarão com remuneração de R$7.000 e benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, folga de aniversário, previdência privada, benefício farmácia, parcerias e descontos exclusivos para pessoas colaboradoras, auxílio creche/babá, pacote de transferência (para trainees de fora dos estados do RJ e SP), entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa de Trainee LOréal 2024 vão até 28 de agosto. Atualizações podem ser conferidas em https://www.estagiotrainee.com/post/loreal-vaga.